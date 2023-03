Supermarchés : face à la flambée des prix, un "trimestre anti-inflation"

Désormais, le gouvernement indique seulement que les distributeurs s'engagent à facturer un assortiment de produits laissés à leur discrétion au "prix le plus bas possible" pour les consommateurs. Ces produits seront identifiés par un logo tricolore "trimestre anti-inflation". Selon les distributeurs, ces opérations commerciales porteront principalement sur les produits de marques propres, c'est-à-dire ceux qui, comme Reflets de France, Marque Repère, Marque U, sont propriétés des enseignes et n'entrent pas dans le cadre des négociations annuelles avec les industriels.

Mais pour Alain Bazot, président de l’UFC-Que choisir, interrogé dans le sujet en tête de cet article, le dispositif n’est pas assez réglementé. "Chaque grand distributeur aura la main sur les prix qu'il va soi-disant mettre à bas prix. Comment savoir qu'il s'agit réellement d'un bas prix ?"