Pourquoi la fin du ticket de caisse est reportée à cet été

Il s'agit moins de bousculer les us et coutumes des Français que de faire un geste écologique, permettant, comme le rappelle le reportage de TF1, de "préserver nos forêts". La fin de l'impression systématique des tickets de caisse à l'issue d'une transaction commerciale - sauf demande explicite du client - découle de la loi "anti-gaspillage et économie circulaire", votée en 2020, qui a comme objectif de réduire la production de déchets.

Une nouvelle date doit être annoncée en ce "début de semaine", via un décret au Journal officiel, à l'issue d'un arbitrage de Matignon entre les dates du 1er août et du 1er septembre.