Prix des pâtes : "Il y aura une baisse en février", assure à TF1 le patron d'un grand groupe industriel

Alors, à quand une vraie baisse ? Nous avons posé la question à plusieurs industriels de l'agro-alimentaire. Aucun n'a souhaité s'exprimer, mais l'un d'eux nous affirme, de façon anonyme :" Oui, il y aura une baisse du prix des pâtes, même si l'énergie coûte encore très cher. Ce sera surtout visible en février dans les rayons". Des propos que confirme Emily Mayer, spécialiste de la grande distribution au sein de l'institut Circana. "On s'attend à ce que les prix continuent de baisser comme ça un petit peu chaque mois. Après, c'est vrai que la prochaine grosse échéance, ce sont les négociations commerciales. On va voir ce qui va émerger de ces négociations commerciales, est-ce que les baisses de prix vont être accélérées ou pas."

Des négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés qui se termineront exceptionnellement fin janvier, et non en mars comme habituellement. Une volonté du gouvernement pour que les baisses de prix se voient plus rapidement dans les rayons