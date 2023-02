VIDÉO - Influenceurs de supermarchés : ils vous dévoilent leurs bons plans

Entre vidéo d'offres promotionnelles et recherche du paquet de pâtes le moins cher, les influenceurs "conso" voient leur nombre d'abonnés gonfler depuis que l'inflation s'est installée en France. À l'image de Nelson, 20 ans, étudiant en marketing. Sa passion : partager ses astuces pour obtenir la quasi-gratuité de ses courses. Ses bons plans sont suivis par plus de 200.000 personnes sur Instagram et TikTok. Son secret : additionner les réductions et les offres de remboursement trouvées sur différentes applications, au point parfois de gagner de l'argent.

Un exemple avec une pâte de dentifrice à 4,97 euros. "Je vais avoir un remboursement de 40% avec une application, donc j'arrive à 2,98 euros. Ensuite, j'ai un bon de 2 euros que je passe en caisse, donc j'arrive à 0,98 centime ; j'ai aussi un autre site qui me rembourse 2 euros, donc j'obtiens 1,02 euro de bénéfices et j'ai encore une autre application qui me rembourse 70 centimes, donc j'arrive à 1,72 de bénéfices", détaille-t-il.