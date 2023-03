VIDÉO - Ni panneaux, ni spots publicitaires : pourquoi ces marques ne misent que sur les réseaux sociaux

Parmi les marques les plus présentes sur les réseaux, Air up, la seule qui ait accepté de nous recevoir. La jeune entreprise allemande propose des gourdes. Grâce à des capsules odorantes, elles vous font croire que l'eau que vous buvez est aromatisée, et ce n'est pas la seule innovation du produit. Air up a décidé d'ignorer complètement la publicité traditionnelle. Ni panneaux d'affichage, ni spots télévisés, elle n'est présente que sur les réseaux. "De par ce lien d'admiration, d'engagement entre la communauté et l'influenceur, finalement, on s'assure qu'il y a plus de confiance dans le produit", affirme Margod de Montfort, business developper chez Air up.

Chaque mois, ils rémunèrent entre 50 et 150 youtubeurs pour présenter leurs produits. Combien coûtent ces partenariats ? La société a refusé de nous le dire. Seuls certains youtubeurs peu connus nous ont confié avoir touché 4000 euros pour une courte présentation. Léonard a, lui aussi, travaillé avec la marque de gourdes. Suivi par un million de personnes, il poste régulièrement des vidéos de voyage, récemment, une vidéo tournée au pôle Nord, sponsorisée par une marque de matelas. Seule information sur sa rémunération, cela se compte en milliers d'euros. "Il y a tout le voyage à financer, il y a une part de la prod, il y a une part du montage. Au final, la vidéo en elle-même a un vrai coût qui est important et le sponsor sur un tournage comme ça nous permet de financer la vidéo", explique-t-il.