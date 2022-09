Info/infox : dénoncer son voisin s'il chauffe son appartement à plus de 19 degrés ?

Des milliers d’internautes se sont indignés et ont dénoncé cet appel à la délation, comme l’avocat Fabrice Di Vizio, suivi par 240 000 abonnés. Dès l’apparition de ces messages, les médias suisse, autrichien et allemand ont enquêté. Évidemment, les autorités n’ont jamais organisé une telle campagne. En Suisse, le ministère de l’Énergie a même dû faire un démenti officiel : “Il n’existe pas de telles affiches fédérales, et nous n’appelons pas, non plus, à ce que les gens soient dénoncés”.