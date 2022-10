Info/Infox : les compteurs Linky pourront-ils piloter nos appareils à distance ?

Les mises en accusation défilent sur les réseaux sociaux. Pour précision, Enedis n'a pas parlé de chauffe-eau, mais de ballon d'eau chaude. L'annonce en question concerne plus de quatre millions de Français, qui ont opté pour une consommation aux heures creuses du déjeuner et de la nuit, essentiellement pour leurs ballons d'eau chaude qui sont très énergivores et donc pour payer moins cher, leurs appareils se déclenchent automatiquement à ces heures-là.