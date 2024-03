Oubliez smartphones et cartes bancaires : bientôt, vous pourrez payer avec la paume de votre main

Il y avait le paiement avec la carte, le smartphone et désormais : la paume de la main. Ça a l'air digne d'un scénario de science-fiction, mais la technologique est bien développée par une entreprise française. La main possède un avantage de taille : elle ne peut pas être falsifiée.

Il suffira bientôt d'un seul geste pour régler vos achats. Plus besoin de carte bancaire, le paiement se fera par la paume de votre main. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Pas de puce sous la peau, mais un petit capteur ajouté au terminal de paiement reconnait l'empreinte et le système veineux sous la paume de votre main. Ce pharmacien pourrait être le premier à le tester dans son officine. "Il arrive qu'on perde du temps avec la carte bleue, le paiement sans contact refusé au bout d'un certain nombre de paiements, le smartphone qui ne marche pas tout le temps... C'est vrai que si on a la possibilité de diminuer le temps d'attente, c'est positif", explique le professionnel.

La main, une partie du corps impossible à falsifier

Comment peut-on associer la carte bancaire à la paume de sa main ? C'est très rapide. Sur une borne d'enregistrement, il faut d'abord entrer votre nom, prénoms, et scanner votre carte de paiement. La dernière étape est ensuite d'enregistrer votre schéma veineux, qui est unique pour chacun d'entre nous, y compris pour les jumeaux. L'entreprise l'assure, même en cas de plaie ou de main mouillée, le système fonctionne. Et si la question vous taraude : la main est une partie du corps impossible à falsifier. "La reconnaissance biométrique pour la main passe par la reconnaissance des vaisseaux sanguins de la main. On vérifie que c'est bien une main vivante, que le sang circule bien", explique Corinne Hénin, experte en cybersécurité.

Ce moyen de paiement se veut plus sûr que la carte bancaire ou le smartphone, qui eux, peuvent être volés. Ce dispositif existe déjà en Chine et aux États-Unis. En France, il devrait être disponible d'ici la fin de l'année.