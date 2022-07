Initiatives positives : la solution pour ne plus jeter de poisson

L'entreprise de Karim arrive à récupérer et à écouler une tonne par semaine. Mais il trouve que ce n'est pas encore suffisant. Son objectif est d'arriver à zéro gaspillage sur la région bretonne. On trouve aussi des fruits et légumes rejetés par la grande distribution dans la région. Karim les rachète dans les centrales agricoles juste avant qu'ils soient jetés pour de simples défauts esthétiques. En France, un kilo de légumes sur cinq est rejeté avant même d'atteindre les circuits de distribution.