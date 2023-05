VIDÉO - Innovation : comment sont imaginés les yaourts de demain

Nous sommes à Saclay en Essonne, à quelques kilomètres de Paris, où sont rassemblés des plus grands acteurs de la science. Or, un yaourt, c'est de la science. Dans ce laboratoire, plus de 1 900 ferments endormis à moins 80 °C sont stockés dans des congélateurs énormes. Et sans ferment, il n'y a pas de yaourt. Depuis des décennies, les scientifiques de la marque cherchent de nouveaux ferments dans la nature, car ce sont ces êtres vivants microscopiques qui donnent le goût et la texture aux produits laitiers. La suite de l'enquête de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.