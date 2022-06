Innovation : les maraîchers du futur

La récolte, c’est un robot autonome qui s’en occupe. Ce jour-là, il vient prendre du basilic. Et en bout de chaîne, il y a encore la main de l’homme. Automatiser cette étape n’est pas assez rentable. “Ça, c’est un basilic qui est resté deux semaines. On pourrait arriver à la même chose à l’extérieur, mais uniquement quelques jours par an. Alors que là, on va le faire toutes les deux semaines et de façon invariable”, explique Pascal Thomas. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.