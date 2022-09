VIDÉO - Supermarché du futur : comment vous allez bientôt faire vos courses

Et si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez, cette technologie pourra aussi vous aider à choisir un produit. Par exemple, elle vous indiquera la bouteille qui ira avec un plateau de fromages. Immédiatement, grâce à la réalité augmentée, l'application vous suggérera des références qui correspondent à vos critères. "L'enjeu du magasin du futur va être de proposer au consommateur une bonne raison de venir en magasin, alors qu'il peut tout faire de son canapé. Et ça passe par offrir la même rapidité, la même simplicité d'achat que lorsqu'on fait ses courses en ligne", explique Benjamin Noudelberg, consultant grande distribution chez Accenture. Et de préciser : "Une manière d'y arriver, ça va être aussi de personnaliser ce parcours d'achat en tenant compte des préférences et des habitudes du consommateur. Par exemple, en ne proposant que les promotions qui vont vous intéresser".

Autre stratégie, proposer plus de rayons frais. Fromage, charcuteries, plats de traiteurs... ils seront systématiquement préparés devant vous. Une fois vos articles sélectionnés, dans certains supermarchés, vous n'aurez même plus à les scanner. Des centaines de caméras au plafond seront capables de suivre votre parcours et d'identifier précisément les produits que vous prenez et ceux que vous reposez. Vous serez alors débité automatiquement.