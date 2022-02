REPORTAGE - Interdiction de la destruction des invendus : que deviennent-ils désormais ?

Cette symbiose entre les entreprises et les associations caritatives est appelée à se répandre, au fur et à mesure de la mise en application de la loi. Un certain nombre de produits ne sont cependant pas encore concernés par celle-ci, comme les livres ou les jouets. 80% des entreprises, principalement des entreprises, méconnaissent encore la loi, et ignorent que le don est une solution pour satisfaire à ses exigences. En cas de destruction de leurs invendus, elles s’exposent désormais à une amende de 15.000 euros.