Comment savoir si ma chaudière à gaz est conforme ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val-d'Oise, qui s'inquiète car elle n'a pas reçu de certificat de conformité après l'installation de sa nouvelle chaudière. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai changé ma chaudière gaz, mais on ne m’a pas délivré de certificat de conformité. Est-ce normal ?

Lorsqu’on fait installer une chaudière gaz, ou d’ailleurs tout matériel qui fonctionne au gaz (plaques de cuisson, chauffage, eau chaude), il est obligatoire d’avoir un certificat de conformité. Et cela, évidemment, pour s’assurer de la sécurité des équipements. Lors de l’installation, il y a deux cas de figure. Votre chaudière a été installée par un professionnel du gaz (label PG). Dans ce cas, au moment de l’installation, ils vous délivrent directement le certificat de conformité. Seconde hypothèse : la chaudière a été installée par un professionnel qui n’a pas le label PG, c’est tout à fait possible, mais dans ce cas, il n’est pas habilité à vous délivrer un certificat de conformité.

Comment fait-on alors ? Ce professionnel doit vous informer que c’est à vous de faire la démarche auprès d’un des trois organismes qui délivrent le certificat de conformité gaz : Qualigaz, Dekra ou Copraudit. Vous devez donc contacter l’un de ces trois organismes afin que votre installation soit certifiée. Cette certification coûte environ 200 euros.

Qu’est-ce qu’on risque si on ne l’a pas ? Un fournisseur d’énergie ne peut pas mettre en service une nouvelle installation si elle ne possède pas de certificat de conformité. Ensuite, si vous aviez déjà un contrat avec un fournisseur et qu’on vous remplace simplement le matériel, vous pouvez théoriquement l’utiliser sans certificat de conformité, mais là, vous risquez gros. Vous vous mettez en danger physiquement si l’installation rencontre un problème. Vous ne serez pas non plus pris en charge par votre assurance en cas de dégâts matériels.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.