Une grande famille qui cultive le sens de l'entraide. Pour 270 adhérents, chacun paye une quinzaine d'euros par mois. C'est une somme tout à fait raisonnable. "Surtout compte tenu de la quantité de légumes qu'on peut sortir. On va sortir des kilos de fraises et de framboises", explique Didier Couchevellou, président de l'association. "On n'achète pas parce que les légumes sont quand même meilleurs", lance une membre de l'association. "C'est économique et écologique, mais aussi pour le bien-être psychologique", rajoute un autre.