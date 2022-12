"Je fais tout à la dernière minute" : la course aux cadeaux à deux jours de Noël

Une marée humaine les bras chargés de paquets. Voilà à quoi ressemblent les rues commerçantes en ce moment. Dans les boutiques, on cherche encore des cadeaux pour certains proches : "on est encore en quête de cadeaux, on galère un peu". Et au pas de course, on trouve encore des petites attentions.

Dans un centre commercial de Metz (Moselle), il y a jusqu'à 40.000 visiteurs par jour. Si les plus prévoyants ont démarré leurs courses de Noël il y a des semaines, certains ont pris du retard : "je fais tout à la dernière minute".