VIDÉO - Jeans : l'histoire méconnue de la toile denim

D'où vient le fameux tissu ? De Nîmes (dont denim serait une contraction) et c'est l'essor de la culture du coton dans le sud des États-Unis au XIXe, s'appuyant sur l'esclavage, qui a permis le développement rapide de l'étoffe. Elle a fini par traverser l'Atlantique, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour essaimer dans le monde et devenir une pièce mythique. Plus d'informations dans le sujet en tête de cet article.