Jeux de construction : le succès des petites briques qui font le bonheur des (grands) enfants

Amoureux des jeux de construction depuis 40 ans, Cyril a consacré 50 mètres carrés à sa passion. Il a chez lui des millions de pièces. Rien que pour bâtir cette cité miniature, il en a assemblé plus de 60 000, pour près de 500 heures de travail. À la maison, sa femme, ses enfants, eux aussi, se sont entichés de ces petits personnages. Chaque mois, la famille dépense une centaine d'euros pour de nouvelles petites briques. "Je ne fume pas, donc je peux me permettre de faire ça ! Et il y a pire que moi !", sourit Cyril.