JO de Paris 2024 : le gouvernement envisage d'émettre des "alertes" face à l'explosion des prix sur Airbnb

"Une hausse moyenne de 85% des prix pendant la période des Jeux olympiques par rapport aux prix pratiqués par les hôtes sur Airbnb en 2022", est anticipée par le cabinet Deloitte, au regard des prix pratiqués lors des Jeux de Londres. Actuellement, un trois chambres à Saint-Denis est proposé à 623 euros la nuit, un duplex à la Défense est disponible à 1218 euros ou encore une maison à Colombe peut être louée à 1460 euros la nuit, rapporte de son côté le courtier "Réassurez-moi". Si bien que le gouvernement a décidé d'agir.

Au sein du ministère d'Olivia Grégoire, déléguée chargée du Commerce et du Tourisme, on réfléchit ainsi à afficher des "alertes" sur les annonces lorsque les prix affichés dépassent la moyenne habituelle pratiquée pour des biens similaires, de même taille et aux mêmes dates. Selon des informations publiées dans le Figaro, une charte en cours de rédaction devrait être soumise aux différentes plateformes de locations, pour une mise en place dès janvier prochain.