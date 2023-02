Jeux, vêtements... Le marché de la seconde pour main pour enfants a le vent en poupe

Le marché de l'occasion pour enfant se développe sur Internet, mais aussi dans les petites villes. Dans la région nantaise, Aurélie a ainsi ouvert sa boutique de revente de vêtements pour les plus petits, il y a un an. Elle a déjà trouvé sa clientèle. "J'ai quand même de plus en plus de personnes qui viennent et notamment, chaque semaine, je suis toujours surprise d'avoir des clients qui découvrent la boutique pour la première fois", indique-t-elle.

Et beaucoup sont fidèles. Ils viennent par conviction écologique, mais aussi pour faire des économies. "Ça permet de réguler le budget", reconnaît une cliente. En vidant son placard, Amandine gagne même de l'argent. Si les 38 articles qu'elle a déposés à la boutique sont vendus, elle devrait récupérer 96,05 euros. "C'est hyper intéressant. Du coup, je vais pouvoir me faire plaisir à l'intérieur de la boutique", se réjouit-elle. Un gain de pouvoir d'achat loin d'être superflu : un enfant coûte en moyenne 9000 euros par an.