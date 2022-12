JO 2024 : après la polémique, la moitié des mascottes seront produites en France

Face à la polémique, le fabricant a décidé d'augmenter la cadence, de recruter 40 personnes supplémentaires afin qu'une mascotte sur deux soit Made in France.

Ainsi, 1 000 à 15 000 peluches sortiront chaque jour de cet atelier. De plus, elles seront un peu moins chères. Dans les boutiques officielles, les Phryges Made in France ne devraient plus coûter que 39 euros.