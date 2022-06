Joaillerie : un bijou de métier

La place Vendôme est la vitrine de la haute joaillerie française. Un marché qui explose, surtout à l’international. Il fait rêver de plus en plus de jeunes et moins jeunes. Rendez-vous dans l’école de la haute joaillerie, la plus ancienne et la plus renommée du monde. Depuis 150 ans, ils sont des centaines à être formés. Tailleur, sertisseur, des pièces sur lesquelles ils pourront travailler jusqu’à 600 heures.