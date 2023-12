Jouets : les bons plans du père Noël

REPORTAGE – Les achats de jouets sont en recul en raison de la baisse du pouvoir d'achat. Bourse de jouets d'occasion, application de dons, enchères... Des solutions alternatives pour les parents qui veulent faire plaisir à leurs enfants.

Dans la course aux cadeaux, à chaque famille sa méthode. Cédric mise sur du neuf, mais à prix réduit, grâce aux enchères. Laura va aider le père Noël et dénicher des jouets gratuits. Et Coralie et Méline ne jurent que par l'occasion. Mais toutes les histoires commencent de la même manière, faire la liste au père Noël.

En Normandie, la petite Méline, 7 ans, s'applique sous l'œil attentif de sa maman, Coralie. Deux puzzles, trois peluches, trois jeux de société, quatre poupées et leurs accessoires. Et cette année, le cadeau qu'elle attend le plus est un globe interactif à 109 euros. Coralie, assistante de direction, a prévu 300 euros pour gâter Méline et ses deux sœurs de douze et treize ans.

Pour respecter le budget du père Noël, Coralie a sa botte secrète. Une bourse aux jouets, auxquelles participent les parents pour aider le père Noël. Elle et son mari Baptiste, va aussi profiter pour vendre les anciens jouets de leurs trois filles. Être exposant leur donne un sérieux avantage, car avant l'ouverture au public, ils peuvent repérer une partie des jouets en avant-première.

