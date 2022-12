Pull moche de Noël : la folle tendance détricotée en 5 chiffres

Difficile de définir quand a été tricoté le premier pull de Noël. Si leur commercialisation aurait commencé dès les années 1980, la première soirée mettant en avant ce vêtement devenu emblématique remonterait à 2002, un an après la sortie du film Bridget Jones dans lequel Mark Darcy (Colin Firth) faisait sensation avec pull à tête de renne. Selon les recherches menées par Brian Miller, un des auteurs du livre Ugly Christmas Sweater Party Book: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On, cette première fête mettant à l'honneur les pulls moches de Noël aurait été organisée par deux Canadiens, à Vancouver, afin de lever des fonds pour le traitement d'un de leur ami atteint d'un cancer.

La fête a été un succès, ouvrant la voie à des événements similaires dans tout l'hémisphère nord. Aujourd'hui, les fêtes de pull-over moches ont pu perdre ce côté caritatif, mais le kitsch et l'esprit d'autodérision restent encore d'actualité et peuvent expliquer le succès de la tendance.