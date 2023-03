VIDÉO - Jardinage : plants, semis... les bons conseils

Que faire lorsque mes plants de tomates partent en hauteur ? Quand ils sont en intérieur, ils cherchent à aller vers la lumière. La tige s'allonge et devient très fine à tel point que les feuilles, lourdes, la font tomber. Pour y remédier, retournez vos barquettes tous les jours. Une fois que les plants auront quatre feuilles, on choisit les plus vigoureux et on peut les rempoter et les arroser généreusement.