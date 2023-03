VIDÉO - Bon plan : échangez vos objets usagés contre des bons d'achat

Les enseignes de la grande distribution, comme Carrefour, Intermarché ou Leclerc, multiplient les opérations de recyclage. Un couple vient de gagner 84 centimes pour 42 bouteilles en plastique : "C'est mieux que de les jeter dans la rue !". Dans une autre enseigne, les piles et les appareils électroménagers sont récupérés dès l’entrée du magasin. C'est plus pratique que d’aller à la déchetterie. Un succès malgré l’absence ici de bon d’achat. Cet espace de recyclage va bientôt s’agrandir avec de nouvelles bornes pour les emballages plastiques et cartons.