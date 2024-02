Jura : le Vin jaune fait sa percée

La traditionnelle et célèbre Percée du vin jaune a eu lieu ce week-end dans le Jura. Et c'est le chanteur Maxime Le Forestier qui l'a assurée cette année. Plus de 35.000 personnes y ont assisté.

Un tonneau au centre de toutes les attentions. Fruit de plus de six ans de maturation, le nouveau millésime de vin jaune a fait sa traditionnelle et célèbre percée ce week-end dans le Jura, après avoir été transporté comme un trésor devant près de 35.000 personnes.

Sous les yeux de ce public qui a parfois parcouru plusieurs centaines de kilomètres, c'est au chanteur Maxime Le Forestier qu'est revenu l'honneur d'accomplir le geste tant attendu : les premières gouttes du savagnin jaillissent et les premiers verres sont aussitôt servis et dégustés par le public, à consommer avec modération. "C’est un vin qui rayonne, qui fraternise, qui rassemble", se réjouit dans le reportage en tête de cet article un spectateur.

Pendant l’événement, les producteurs ouvrent leurs caveaux aux visiteurs avec en bonus des conseils sur les plats qui s’accordent avec ce vin issu du cépage emblématique du Jura.