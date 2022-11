Les Français boudent de plus en plus les jus de fruits

En cette journée de promotion, c'est l'affluence des grands jours dans ce supermarché. A l'exception d'un rayon, celui des jus de fruits. "J’ai d'abord le goût du sucre avant le goût du fruit et ça me dérange beaucoup", nous confie une cliente. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la quantité de sucre. Alors pour satisfaire sa clientèle, le responsable réorganise son rayon.