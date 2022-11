Jus de fruit : pourquoi la consommation baisse

Les ventes sont en recul, alors que les sodas, thés glacés et boissons énergisantes gagnent du terrain. Mais cela ne suffit pas à expliquer ce désamour, c'est aussi une question de prix. Chez ce fabricant dans l'Oise, le jus d'orange est trois fois plus cher qu'un soda. Car on ne produit pas un soda comme on produit un jus. Certains de ses clients auraient aussi changé leurs habitudes de consommation.