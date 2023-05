Jusqu'à 100 fois plus chère qu'au robinet : comment expliquer l'engouement des Français pour l'eau en bouteille

Alors, pourquoi cet engouement ? "C’est le goût qui me dérange. Il y a une histoire de calcaire qui me pose problème, quand on voit l’état des robinets", affirme une jeune femme. "Pour la santé, je trouve que c’est mieux", estime un homme. "Je trouve que c’est plus sain", poursuit un autre.

Souvent vendues en packs, quand on regarde dans le détail, chaque bouteille vous coûte entre 18 et 50 centimes d’euros et c’est cher. L’inflation et le prix des emballages a creusé l’écart avec l’eau du robinet qui coûte jusqu’à 100 fois moins. À cela s’ajoute une autre réalité : les nappes phréatiques dans lesquelles puisent les marques sont en tension. Volvic doit réduire ses prélèvements de 5%. La marque Hépar a fermé deux sites de forage sur six.