Carburants plus chers : des stations profitent-elles des pénuries ?

Mais pourquoi les prix ont-ils autant grimpé en seulement quelques jours ? Et surtout pourquoi un tel écart entre les stations-service ? "Pour la fixation des prix dans les stations-service, ça dépend de la date de réapprovisionnement de la station-service. Et comme les prix ont beaucoup bougé et plutôt à la hausse, on a des écarts d'affichage assez importants", explique Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C). Le carburant importé coûte plus cher et éapprovisionner les stations en ces temps de pénurie est plus compliqué, ce qui contribue à faire augmenter les prix.