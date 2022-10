L'amélioration se fait attendre

C'est un lundi matin à sec. Plus une goutte d'essence dans de nombreuses stations de Bourgogne-Franche-Comté. Là, on espérait une amélioration. La pénurie semble pourtant s'être aggravée depuis ce week-end. Alors, les automobilistes anticipent. Pour ce commercial qui fait plus de 1 000 kilomètres par semaine, la panne sèche serait synonyme de chômage forcé.