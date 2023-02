L'art de la copie : Shein, l'envers du décor

Tous les ados ou presque, connaissent Shein. Certaines jeunes filles passent des heures chaque semaine et y multiplient les achats. L'entreprise a été fondée en 2012 par Chris Xu, un homme d'affaires chinois de 38 ans, issu d'un monde numérique et qui cultive le secret. Comment cette jeune marque parvient-elle à produire en de telles quantités aussi vite et à si petit prix ?