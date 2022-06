"Ça fait beaucoup !" : la boîte de thon, symbole de toutes les hausses de prix

A la fois pratique et bon marché, c’est un incontournable dans la liste de courses des Français. Un produit de consommation dont le prix explose depuis plusieurs mois : +5% en un an, soit une hausse de 10 centimes en moyenne par boîte. "Ça fait beaucoup, surtout quand on a une petite pension !", déplore une retraitée, dans la vidéo en tête de cet article, interrogée par une équipe de TF1 à la sortie d’un supermarché en région parisienne.

"On arrive à la période des beaux jours, on a tendance à plus en consommer, notamment dans les salades, c’est dommage", regrette une autre client. Alors que l'inflation s'installe, les salaires des Français ne suivent pas. Pour beaucoup, pas d'autre choix que de se serrer la ceinture. Plusieurs clients de ce magasin confient d'ailleurs ne plus acheter de boîte de thon du fait de son prix qu’ils jugent beaucoup trop élevé. Tout un symbole.