"La bonne idée" : des légumes moches et moins chers

La salade japonaise trop grande va rejoindre des artichauts trop petits et des carottes fendues dans un entrepôt de l’agglomération lyonnaise. Dans une entreprise d’insertion, on se charge de constituer 600 paniers chaque semaine. La start-up Hors Norme crée aussi un lien entre ses 5000 abonnés et 70 producteurs de produits bio. C’est une bonne idée, mais surtout une prise de conscience.