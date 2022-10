La clémentine corse pressée d'arriver sur les étals

Dès que le fruit est coupé, c’est une course contre la montre qui est lancée. Dans la coopérative "Fruticor", on expédie entre 40 et 100 tonnes de clémentines chaque jour. Moins de 24 heures après, la clémentine se retrouve sur le bord de la route. Le fruit se mange sur les étals du marché. Son prix varie entre 3,50 et 5,50 euros le kilo. Peu caloriques, riches en sels minéraux et en vitamines, les bienfaits de la clémentine ne sont plus à prouver. La fin de la récolte est prévue pour la mi-janvier.