La côte Vermeille prête pour les vacances

Le gérant d'une paillote a recruté tous ses saisonniers. "On a fait un beau début de saison et on a fini les réglages pour le début de la saison", affirme Frédéric Sommariva, gérant du "Temple Beach". Dans l'hôtel de Florence Bellais, on se prépare pour un bel été. Elle a même investi 350 000 euros pour une piscine et des chambres flambant neuf. Une résidence de tourisme confirme qu'il n'y a pas mal de réservations pour le mois de juillet. De même, sur le planning du mois d'août, on voit de grosses réservations. Ici, il ne reste plus que quelques locations disponibles.