La courge, le bon goût de l'automne

La musquée de Provence, elle aussi, a souffert de la sècheresse. Résultat : elle est plus petite, mais elle garde toutes ses saveurs. "Le butternut, on l'adore parce qu'il va nous laisser un léger goût de beurre au fond de la bouche", rapporte la cuisinière. "Pour avoir ce genre de belle récolte, (...) on va chez notre jardinier préféré et on achète des plants pour pouvoir planter dans notre potager", conseille Thierry Gabet, jardinier.