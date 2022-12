Ariège : la foire aux chapons avant Noël

À Saint-Julien, le chapon, ou le Capou, est gras. Il pèse entre 3,5 et 5 kg et est élevé en plein air, quand les conditions sanitaires le permettent. Ici, la tradition, c'est ce petit-déjeuner gourmand servi tous les matins : lait, pain et céréales. Le secret d'une chair tendre, moelleuse et savoureuse. Et pour un repas complet, un peu de salade.

En principe, le chapon ne chante plus. Mais il y en a toujours un qui revient coq, car il y a une partie de ses testicules qui n'a pas encore été enlevée. Quoi qu'il en soit, ce dernier trônera sur les bonnes tables de Noël. Un vrai plaisir pour les convives.