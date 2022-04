La Foire de Paris retrouve ses visiteurs

Dix heures tapantes, impossible de faire attendre les visiteurs plus longtemps. Après deux années de report dû au Covid, les habitués sont enfin de retour et par milliers. Et vous êtes venus de partout, y compris de loin, de très loin. "De Guyane. (...) Je connais pas du tout donc, c'est monsieur qui m'a dit : Je t'emmène à la foire, tu verras, tu vas adorer", nous rapporte une famille. Mieux vaut avoir un sac à dos et un pique-nique, car à la foire, on peut facilement se perdre. Sept pavillons, 1 250 exposants, impossible de tout vous montrez en une matinée.