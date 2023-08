"La machine s'emballe de toute façon" : les clients désabusés par la flambée des prix de l'électricité

Maxime Bacheley pensait abandonner une partie de son chauffage au gaz pour un pavillon 100 % électrique. Aujourd'hui, il n'en est plus très sûr. De combien votre facture va-t-elle augmenter ? Ce père de famille paie 1500 euros par an. Avec 10 % de hausse, il devra débourser 150 euros de plus chaque année.

"On a beau multiplier les petits gestes, on a beau améliorer notre habitat, on a l'impression d'être dans un cycle où la machine s'emballe de toute façon. Ça représentera peut-être un cinéma ou un restaurant au moins par mois. Donc, il faut être vigilant à ça", déplore-t-il. Concrètement, pour un ménage, ça correspond à une augmentation moyenne de 160 euros par an.