La Manche : le grand gagnant de l'été

Un peu plus au sud, il y a Granville et son marché du samedi. La Normandie, l’Île-de-France et la Bretagne sont les trois régions les plus représentées. Près de 35% des vacanciers viennent de l’étranger. La plupart passent par le Mont-Saint-Michel, qui devrait réaliser une année record. Mais l’attractivité de la Manche profite aussi aux communes dans l’intérieur des terres.