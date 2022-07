La nationale, la route des économies

On fera les comptes au bout de notre trajet : Paris-La Baule. Il prend 04h15 par autoroute, et plus de 06h15 par les nationales. Sur l'autoroute, nous avons consommé 7 litres au 100. Sur la nationale, c'est deux litres en moins au 100 sur les portions limitées à 110 km/h. En roulant à 80 à 90 km/h, on gagne environ 15 euros d'essence en moins sur tout notre trajet. Et sur les réseaux secondaires, le carburant est aussi moins cher, entre 10 et 20 centimes en moins par litre.