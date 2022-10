La pénurie de carburant fait tache d'huile sur les marchés

Sur le marché de Doullens (Somme), tous les commerçants sont inquiets. Dans leur organisation quotidienne, il est impossible de passer des heures dans les files d'attente des stations-service. Cette crise a déjà bien trop duré. "On n'est pas facilité dans notre travail. On fait des heures pas possible et puis on arrive encore à nous embêter" ; "On a été faire le plein et là il n'y en a plus pratiquement. Ce n'est pas facile. Notre gouvernement, il doit faire quelque chose".