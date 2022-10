La revanche des petites stations rurales

Aucune file d'attente et pas de problème de carburant. Par rapport aux autres grandes enseignes, dans sa station indépendante, Olivier n'est jamais en rupture de stock. En trois semaines, son chiffre d'affaires a augmenté de 40%, du jamais-vu. "On a été surpris par le volume et aussi par de nouveaux clients qu'on voit maintenant régulièrement", témoigne Olivier Le Conte, gérant de la station de Saint-Lô (Manche).