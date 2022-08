Énergie : c'est déjà la ruée sur le bois de chauffage

En plein été, les fournisseurs de bois sont déjà débordés. Il va faire 38 degrés, ce mercredi après-midi, à Toulouse et pourtant, cette mère de famille pense déjà à son chauffage. Voilà de quoi tenir l'hiver. Montant de la facture pour cette livraison de bois de chauffage : 480 euros, moins cher que le gaz et l'électricité.

Et pour faire des économies, Caroline ne chauffe pas les chambres et n'utilise la chaudière à gaz que pour l'eau. "Je préfère me chauffer au bois, car on se réchauffe plus rapidement, c'est plus chaleureux. Et le gaz, c'est vraiment ponctuel, détaille-t-elle avant d'ajouter : "j'aime bien être indépendante. Si demain, il n'y a plus de gaz, j'ai toujours mon bois."