La Saint-Sylvestre, moment fort de l'année pour les commerçants

Pour tout vendre, il vaut d’abord mieux organiser son étal, et cela commence au petit matin. Il est six heures, Isabelle met en avant les indispensables du réveillon : langoustes, homards évidemment, mais aussi la noix de Saint-Jacques. Et sur les étals, il y en a pour tous les budgets. Encore faut-il qu’il en reste, car quelques heures plus tard, en fin de matinée, il n’y a plus de fruits de mer.