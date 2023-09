Aide alimentaire : la solidarité se cultive dans les potagers

Donner plutôt que gaspiller : à Époisses (Côte-d'Or), le surplus profite aux habitants de la commune. Patricia a un grand potager et beaucoup de tomates cerises : "Ça donne une quantité astronomique et nous, on est que deux à la maison ; il ne faut pas que ça se perde, alors, on donne, c'est quand même mieux".