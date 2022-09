La vente directe aussi pour l'électricité

On peut désormais acheter de l'électricité locale, produite sur un toit, à Pérenchies. C'est un projet lancé par une petite entreprise du coin. La mairie et plusieurs habitants souhaitaient vendre de l'énergie en circuit court. Au total, une quinzaine de foyers reçoit cette énergie de quartier. Certes, elle vient en complément du fournisseur classique et elle fluctue en fonction de l'ensoleillement, mais elle a un avantage, le prix. En moyenne, chaque bénéficiaire économise dix euros par mois.