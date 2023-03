VIDÉO - Il sera bientôt plus facile de faire réparer son électroménager

Une fois la garantie expirée, cela se fera aux frais du consommateur, mais le texte anticipe une baisse de prix grâce à l'essor attendu du secteur. "Les consommateurs ne seront pas obligés de se rendre uniquement chez le fabricant. Ils pourront s'adresser à des réparateurs indépendants et trouver d'autres services de réparation répondant mieux à leurs besoins ou proposant des options plus attractives", a précisé Didier Reynders. Pour les clients, c’est une excellente nouvelle. "Dès que ça tombe en panne, on met à la poubelle, donc c'est quand même mieux pour la planète si on peut réparer", reconnait une retraitée dans le reportage de TF1. "C'est aussi un plus pour le porte-monnaie", renchérit son voisin.

Car changer une pièce sur un appareil peut coûter cher. Dans l'entreprise de réparation Dep 14, les demandes ont explosé ces dernières années, même si cela demande parfois un effort financier. "Le prix des pièces est encore élevé, donc c’est un frein pour la réparation. Les constructeurs ne jouent pas encore vraiment le jeu", explique Fayçal Bellal, l'ancien gérant. Il est vrai que depuis plus de dix ans, le prix des pièces détachées n’a fait qu’augmenter, au point qu'il est parfois plus avantageux de changer d’appareil. "Par exemple, une platine de puissance sur un lave-linge coûte entre 150 et 200 euros", lâche Fayçal Bellal, soit la moitié du prix de la machine.

Dans les magasins spécialisés, on estime que la commercialisation des pièces détachées pendant dix ans ne sera pas forcément une révolution. "Le premier geste, c'est effectivement de faire de la réparation, mais parfois, le consommateur préfère remplacer pour avoir un produit plus performant. Il y aura toujours de la vente de produit neuf", prédit ainsi Laurent Chéron, artisan commerçant chez Répar'acteurs.